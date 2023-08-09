В Германии работника Бундесвера заподозрили в шпионаже в пользу России

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Работника Бундесвера подозревают в шпионаже в пользу России. Его задержали в немецком городе Кобленц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

Правоохранители получили ордер на его арест еще 27 июля, однако задержали подозреваемого только 9 августа. Федеральное ведомство по уголовным делам провело обыски на местах, где он работал и проживал.

Выяснилось, что гражданин ФРГ является работником ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера. Как отмечает прокуратура, следователи узнали, что мужчина еще в мае этого года начал предлагать сотрудничество посольству России в Берлине и генеральному консульству РФ в Бонне.

"При этом он передал единожды в целях дальнейшей отправки российской разведке информацию, которую он получил в ходе своей профессиональной деятельности", – уточняется в ордере.

По данному делу суд принял решение отправить задержанного в следственный изолятор.

Ранее гражданку России задержали в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже. СМИ сообщали, что женщина работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге.

Было проведено несколько обысков. Ряд лиц были вызваны на допрос.

Позднее прокуратура Швеции приняла решение отпустить россиянку. Отмечалось, что подозрения в отношении задержанной стали слабее, также не было достаточных оснований для задержания.



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