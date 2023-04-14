Россиянку задержали в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже

Фото: depositphotos/belchonock

Гражданку России задержали в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шведское телевидение.

По имеющимся данным, женщина работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге. Расследованием дела занимается полиция.

Известно, что уже проведено несколько обысков. Ряд лиц вызваны на допрос.

Ранее в в Свердловской области арестовали супружескую пару по делу о госизмене в форме шпионажа в интересах Украины. По данным правоохранителей, супруги собирали информацию об одном из предприятий ОПК в этом регионе.



Супружескую пару в Свердловской области арестовали за шпионаж в пользу Украины

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!