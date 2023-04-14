14:43Происшествия
Россиянку задержали в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже
Фото: depositphotos/belchonock
Гражданку России задержали в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шведское телевидение.
По имеющимся данным, женщина работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге. Расследованием дела занимается полиция.
Известно, что уже проведено несколько обысков. Ряд лиц вызваны на допрос.
Ранее в в Свердловской области арестовали супружескую пару по делу о госизмене в форме шпионажа в интересах Украины. По данным правоохранителей, супруги собирали информацию об одном из предприятий ОПК в этом регионе.
Супружескую пару в Свердловской области арестовали за шпионаж в пользу Украины
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