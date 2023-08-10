В разведке Украины признали, что подразделение "Шаман" работает на территории РФ

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов признал, что батальон "Шаман", который считается подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское телевидение.

Так он отреагировал на публикацию британской газеты Times о том, что бойцы батальона больше года совершают диверсии на российские объекты инфраструктуры, а теперь преследуют цель ликвидировать старших офицеров ВС РФ.

"То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость", – сказал Юсов.

Он также подтвердил, что перед батальоном стоит задача по убийству российских генералов.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку Киева атаковать объекты России с помощью беспилотников, летевших в направлении Москвы и Севастополя. Всего уничтожено и подавлено 13 БПЛА.

Два БПЛА, летящих в направлении города Москвы, уничтожили в небе над Калужской областью и над территорией Одинцовского района Московской области. Около Севастополя дежурные средства ПВО поразили два беспилотника ВСУ, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, рухнули в Черное море.

9 августа Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух боевых беспилотников, пытавшихся пролететь в город. Мэр Москвы заявил, что один из них был сбит в районе Домодедово, а второй – в районе Минского шоссе.



Минобороны РФ сообщило о новой попытке киевского режима атаковать столицу