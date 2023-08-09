Собянин сообщил об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО

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Сергей Собянин сообщил о попытке пролета на город двух боевых беспилотников, они были уничтожены системами ПВО. Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", – написал он.

Градоначальник отметил, что на данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет, а экстренные службы работают на месте.

6 августа Собянин также сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. В Минобороны впоследствии заявили, что пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила беспилотник в небе над Калужской областью. Летательный аппарат попытался атаковать регион в ночь на 7 августа. В результате инцидента пострадавших и разрушений не было.





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