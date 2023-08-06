МО РФ заявило о пресеченной попытке БПЛА атаковать объекты в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Вооруженные силы России пересекли попытку Киева атаковать беспилотником объекты на территории Подмосковья. Силы ПВО уничтожили БПЛА в Подольском районе, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что в результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

До этого Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник.

Ранее в аэропорту Внуково ввели ременные ограничения на вылет и прилет самолетов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправили в другие аэропорты Московского авиационного узла. По данным онлайн-табло, во Внуково задержали и отменили 23 рейса, в Домодедово задержали 12 самолетов и отменили 2 рейса.

Позже ограничения на вылеты и прием самолетов сняли.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников