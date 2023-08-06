Ограничения на вылеты и прием самолетов во Внуково сняты

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ограничения на вылеты и прием самолетов в столичном аэропорту Внуково отменили. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"С 11:55 ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", – передает РИА Новости сообщение аэропорта.

Ранее были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправили в другие аэропорты Московского авиационного узла.

По данным онлайн-табло, во Внуково задержали и отменили 23 рейса, в Домодедово задержали 12 самолетов и отменили 2 рейса, в Шереметьево задерживались шесть рейсов.



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