03 августа, 19:15Город
Строители начали монтаж инженерных систем на станции "Аэропорт Внуково"
Строительство станции "Аэропорт Внуково" на Солнцевской линии метро выходит на финишную прямую. Об этом сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко во время осмотра площадки.
Эта платформа станет первой в России, которую подведут напрямую к воздушной гавани. На данный момент здесь ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем. Каждый этап строительных работ проходит проверку.
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