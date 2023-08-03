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03 августа, 19:15

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Строители начали монтаж инженерных систем на станции "Аэропорт Внуково"

Строители начали монтаж инженерных систем на станции "Аэропорт Внуково"

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Строительство станции "Аэропорт Внуково" на Солнцевской линии метро выходит на финишную прямую. Об этом сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко во время осмотра площадки.

Эта платформа станет первой в России, которую подведут напрямую к воздушной гавани. На данный момент здесь ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем. Каждый этап строительных работ проходит проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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