В Мосприроде заявили, что сезон арбузов и дынь не повлияет на количество ос в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Арбузный и дынный сезон не окажет влияния на число ос в Москве, однако теплая погода воздействует на активное поведение и размножение насекомых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосприроды.

"Увеличение ос и других насекомых происходит за счет выводка потомства отложенных яиц ранее", – подчеркнули в ведомстве.

До этого начальник отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров заявил, что с началом арбузного сезона присутствие ос в Москве возрастет, жителям столицы необходимо быть осторожными. По словам эксперта, ягоды и фрукты следует хранить в недоступных для ос местах, а также стоит следить за ними перед употреблением.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что москвичей ожидают температура до 28 градусов и небольшие дожди в ближайшие дни. В конце недели прогнозируется потепление. Синоптик отметил, что в конце недели столбики термометров могут показать до 30 градусов.

Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что до 30 градусов тепла прогнозируется в Москве на этой неделе, однако не исключены небольшие дожди.

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