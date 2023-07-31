Москвичам рассказали о погоде в августе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду и четверг, 2–3 августа, прогнозируются кратковременные дожди с грозами, температура повысится к выходным. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на руководителя прогностического центра "МЕТЕО" Александра Шувалова.

По словам эксперта, температура последнего летнего месяца будет выше климатической нормы на один-два градуса. В основном ожидается летняя жаркая погода.

Ранее сообщалось, что июль в Москве вошел в первую десятку самых дождливых июлей за всю историю метеорологических наблюдений. Так, климатическая метеостанция, установленная на ВВЦ, зафиксировала 151,2 миллиметра дождя, 178% от нормы июля (85 миллиметров).

Также 11 человек погибли в результате непогоды в 17 российских регионах в последние дни. Всего пострадали 82 человека, 35 были госпитализированы, уточнили в МЧС России.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 1 августа