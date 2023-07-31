Июль в Москве вошел в десятку самых дождливых месяцев за всю историю наблюдений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Июль в Москве вошел в первую десятку самых дождливых июлей за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Метеоролог Позднякова подчеркнула, что климатическая метеостанция, установленная на ВВЦ, зафиксировала 151,2 миллиметра дождя, 178% от нормы июля (85 миллиметров).

"Очевидно, что он вошел в первую десятку самых дождливых июлей за всю историю метеорологических наблюдений с 1879 года", – сообщила в своем телеграм-канале метеоролог Татьяна Позднякова

Рекордсменом по осадкам стал Восточный округ Москвы, где за июль выпало 298,7 миллиметра дождя, что является 351% месячной нормы.

29 июля в Москве выпала одна пятая часть от месячной нормы осадков. Непогода в столице была связана с тем, что Москва оказалась между двумя циклонами – скандинавским циклоном и циклоном, который идет с Балкан. В воскресенье, 30 июля, синоптики сообщили, что дожди в Москве закончились, в начале августа ожидается сухая и жаркая погода.