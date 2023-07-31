Эксперт оценил вероятность нашествия больших пауков на Москву

Фото: Москва 24

Большие пауки, замеченные на одной из набережных столицы, не представляют опасности для человека. Кроме того, ни о каком нашествии речи не идет, сообщил Москве 24 зоолог, энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.

Ранее в редакцию сайта Москва 24 пришло видео с Бережковской набережной: очевидцы запечатлели на парапете несколько крупных пауков.

"Это один из видов крестовиков. Это обширное семейство пауков, они распространены по европейской части России достаточно широко. Действительно, многие из них могут быть достаточно крупными и производить впечатляющий эффект. Строят большие, очень прочные сети с красивым симметричным рисунком расходящихся нитей", – рассказал эксперт.

В Москве их обычно можно встретить около фонарей и вблизи деревьев.

"Такие пауки могут быть, например, около Нескучного сада, на каких-то набережных, где рядом есть леса, какие-то природные ландшафты", – пояснил он.



Илья Гомыранов энтомолог, сотрудник Сколтеха Для человека эти пауки в целом вообще не опасны. В принципе, крупные особи могут прокусить нашу кожу, но это будет местное небольшое жжение, которое во много раз слабее, чем укус пчелы, осы. Яд у них очень слабый, поэтому для человека они никакой опасности не представляют. Сам паук на человека не побежит, нападать не будет. Они вообще малоактивны. Но если вы случайно схватите паука, постараетесь его поймать, то он постарается вас укусить.

Комментируя опасения москвичей о нашествии членистоногих, зоолог подчеркнул, что такие явления встречаются крайне редко.

"И уж точно с крестовиками этого не произойдет: это крупные хищники, и их численность редко становится выше численности тех, кем они питаются, то есть других насекомых", – добавил Гомыранов.

Ранее в Терлецком лесопарке Москвы заметили краснокнижных жуков – мраморных бронзовок. Свое название жук получил благодаря бронзовому отливу почти черной окраски и неровным светлым линиям на надкрыльях. По размеру жук достаточно крупный – длина его тела обычно составляет примерно 2,7 сантиметра.

