Краснокнижных жуков обнаружили в Терлецком лесопарке Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Краснокнижных жуков, мраморных бронзовок, обнаружили в Терлецком лесопарке Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Жука, занесенного в Красную книгу Москвы под 2 категорией редкости, зафиксировали специалисты Мосприроды в Терлецком лесопарке", – отметили в сообщении.

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что свое имя это жук получил благодаря бронзовому отливу почти черной окраски и неровным светлым линиям на надкрыльях. Сам жук крупный, длина его тела обычно составляет порядка 2,7 сантиметра.

Специалисты отмечают, что взрослые особи лакомятся древесным соком или нектаром больших цветов. Личинки жуков питаются остатками растений, разлагающихся в почве.

Мраморную бронзовку часто путают с майским жуком, однако ее можно отличить по полету. Бронзовка во время полета расправляет и выпускает по бокам только прозрачные тонкие крылья. При этом надкрылья остаются сложенными.

В конце июня 2023 года в столице впервые с 2007 года заметили редкого краснокнижного жука – майку фиолетовую.

Насекомое занесено в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Его обнаружили в комплексном заказнике "Зеленоградский". Длина тела такого жука – около трех сантиметров, а его личинки передвигаются при помощи пчел.



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