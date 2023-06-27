Краснокнижного жука заметили в Москве впервые за 15 лет

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В столице впервые с 2007 года заметили редкого краснокнижного жука – майку фиолетовую, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Насекомое занесено в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Его обнаружили в комплексном заказнике "Зеленоградский". Длина тела такого жука – около трех сантиметров, а его личинки передвигаются при помощи пчел.

"На цветках растений личинки майки поджидают подходящий "транспорт", в частности, пчел. Для дальнейшего развития им необходимо попасть в пчелиное гнездо. Покинуть свое "транспортное средство" личинке необходимо в момент откладки пчелой яйца, ведь если она коснется меда, то погибнет", – рассказали в ведомстве.

Личинка жука спускается с пчелы на яйцо, съедает его, а после начинает питаться медом. Спустя время она окукливается, и уже из куколки выходит взрослое насекомое.

Взрослые особи майки медлительны и неповоротливы. Они живут до воспроизведения потомства. После спаривания самец гибнет сразу, а самка гибнет после кладки яиц.

Специалисты призвали жителей столицы не трогать жуков, поскольку те очень хрупкие. Кроме того, майки выделяют ядовитую жидкость, которая может обжечь кожу.

В мае сообщалось, что краснокнижные орхидеи расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве.

Увидеть растения можно на территории экспозиции "Растения Средней полосы европейской части России" и в Садике орхидей ежедневно с 10:00 до 21:00.

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