Собянин рассказал о работе специальных эколого-просветительских центров Мосприроды

09:06
Фото: sobyanin.ru
Расположенные на природных территориях и в парках эколого-просветительские центры Мосприроды дают возможность больше узнать о природе Москвы и привить людям любовь и бережное отношение к ней, заявил Сергей Собянин.
"Экоцентры в Москве появились не так давно, но уже завоевали симпатии горожан всех возрастов. Будем расширять эту сеть, открывая новые площадки в парках и на природных территориях, чтобы с детских лет москвичи могли как можно больше узнать и полюбить родную природу", – написал мэр столицы в своем блоге.
Он уточнил, что 10 экоцентров работают в настоящее время, в 2021 году их посетили порядка 330 тысяч человек.
Например, экоцентр "Лесная сказка" открылся в 2018 году в зоне отдыха "Битца" природно-исторического парка "Битцевский лес". Московские психологи, экологи и биологи участвовали в создании его экспозиции. В "Лесной сказке" создается эффект присутствия на природной территории, дети могут самостоятельно провести раскопки и обнаружить останки древних животных или увидеть на зимней поляне следы животных, обитающих в столичном регионе.
Первый экоцентр на воде "Московский эколог", расположенный на борту пришвартованного к берегу Химкинского водохранилища теплохода, был открыт в 2019 году. Там есть виртуальная капитанская рубка, а также музей Москвы-реки.
В экошколе "Кусково" можно увидеть 35 картин на экологическую тему на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, там расположены два выставочных зала с интерактивной экспозицией, где посетители изучают заповедные уголки России, не подвергшиеся влиянию человека.
В "Конном дворе" в Терлецком лесопарке москвичи могут познакомиться с лошадьми, а также принять участие в тематических экскурсиях по лесопарку.
В свою очередь, на ВДНХ открыты экоцентры "Цветоводство" и "Пчеловодство". Кроме того, на территории выставки находится "Дом муравья", где можно увидеть муравейник изнутри. А в арт-павильоне "Метаморфозы природы" создано посвященное бабочкам интерактивное мультимедийное пространство.
Ранее сообщалось, что в честь Всемирного дня окружающей среды вход в Московский зоопарк 6 июня будет бесплатным для посетителей в шляпах из материалов вторичной переработки с принтом животных или растений. Головные уборы должны иметь уникальный тематический эко-, зоо- или биодизайн.
Собянин рассказал о работе специальных эколого-просветительских центров Мосприроды
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