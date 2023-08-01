Эксперт сообщил об активизации ос в Москве из-за начала арбузного сезона

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С началом арбузного сезона присутствие ос в Москве возрастет, жителям столицы необходимо быть осторожными. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

"Многие фрукты лежат и даже подгнивают. И в это время у ос начинает резко увеличиваться приплод, их популяция возрастает. Осы любят сладкое, и они уже начали залетать в квартиры москвичей в поисках лакомства. Москвичам необходимо быть в это время крайне внимательными, чтобы не пострадать от уксусов ос", – отметил он.

По словам эксперта, ягоды и фрукты следует хранить в недоступных для ос местах, а также стоит следить за ними перед употреблением. Он указал, что синоптики обещают жаркий август, поэтому увеличится число ос. Кроме того, вырастет количество шершней, добавил Бурмистров.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что москвичей ожидают температура до 28 градусов и небольшие дожди в ближайшие дни. В конце недели прогнозируется потепление. Синоптик отметил, что в конце недели столбики термометров могут показать до 30 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что до 30 градусов тепла прогнозируется в Москве на этой неделе, однако не исключены небольшие дожди.

Так, 31 июля в столице ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха начнет возвращаться к климатической норме: в этот день днем она составит 22–27 градусов, а ночью – 10–15 градусов.

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