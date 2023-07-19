На МУФ-2023 в Гостином Дворе расскажут о метанавыках человека будущего

Столица готовится к Московскому урбанистическому форуму – самому масштабному за всю историю его проведения. В 2023 году он развернется сразу на четырех площадках: в "Лужниках", Гостином Дворе, в парке "Зарядье" и "Манеже".

В Гостином дворе состоится конгресс, посвященный здоровью и современным достижениям медицины. Расскажут также о метанавыках, которые помогут оставаться востребованным на рынке труда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.