Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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11:30

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На МУФ-2023 в Гостином Дворе расскажут о метанавыках человека будущего

На МУФ-2023 в Гостином Дворе расскажут о метанавыках человека будущего

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Столица готовится к Московскому урбанистическому форуму – самому масштабному за всю историю его проведения. В 2023 году он развернется сразу на четырех площадках: в "Лужниках", Гостином Дворе, в парке "Зарядье" и "Манеже".

В Гостином дворе состоится конгресс, посвященный здоровью и современным достижениям медицины. Расскажут также о метанавыках, которые помогут оставаться востребованным на рынке труда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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