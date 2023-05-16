Эксперт предупредил о проблемах в работе такси в регионах после 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

"Общероссийское объединение пассажиров" просит власти отложить до 1 сентября 2024 года вступление в силу части поправок закона "О такси". Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя объединения, члена Общественной палаты Ильи Зотова, которое адресовано первому зампреду Совфеда Андрею Турчаку.

Данный закон приняли в 2022 году. Он предусматривает создание в каждом регионе нескольких реестров: служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Собирать данные из региональных реестров будет федеральная государственная информационная система легковых такси. Оператором назначили Минтранс.

Согласно закону, водитель не сможет заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, если у него есть непогашенная судимость и наличие более трех неоплаченных административных штрафов. Доступ к базам данных службы такси предоставят ФСБ.

Зотов сообщает в письме, что региональные реестры до сих пор не созданы, так как в местных бюджетах нет необходимых средств, технической базы.

"Единственный региональный реестр КИС "АРТ" запущен в прошлом году и успешно работает только в Москве. Создание подобных систем в других регионах до 1 сентября 2023 года не представляется возможным из-за неготовности технической документации и отсутствия ее согласования с ведомствами (ФСБ, ФСТЭК), проведения торгов и запуска", – отмечает глава "Общероссийского объединения пассажиров".

По мнению Зотова, так как с 1 сентября агрегаторы не смогут передавать заказы водителям, не включенным в реестры, пассажиры не смогут вызывать такси.

Ранее Минтранс РФ предложил запретить таксистам работать больше 12 часов. Считается, что такая мера приведет к уменьшению риска происшествий и причинения вреда здоровью граждан.

Также появилась информация, что почти 90% россиян боятся ездить в такси. Отмечается, что опрос был проведен среди 8,2 тысячи человек.

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