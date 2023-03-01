Почти 90% россиян боятся ездить в такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Кочубей

Большинство жителей России (90%) боятся ездить в такси, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Абсолютно безопасным транспортом такси считают только 12% россиян, остальные испытывают дискомфорт или даже страх, когда им приходится садиться в авто с незнакомым человеком", – отмечается в сообщении.



Согласно опросу, 41% граждан с минимальными опасениями относится к такси. Они также отмечают, что эти опасения не мешают им регулярно пользоваться услугами перевозчиков.

Одна из участниц опроса заявила, что любит ездить на такси, так как общественный транспорт долго приходится ожидать – от 20 до 30 минут.

Некомфортно чувствуют себя в чужой машине 37% респондентов, именно поэтому данная часть россиян вызывает такси крайне редко. Боятся или не пользуются такси ночью 5% опрошенных. Они считают, что в это время может попасться не самый доброжелательный водитель. Кроме того, 2% россиян пользуются услугами перевозчика только в компании, еще 3% – совсем не пользуются такси, так как боятся водителей.

Отмечается, что опрос был проведен среди 8,2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2023 года в России вводится запрет на работу водителями такси и общественного транспорта гражданам с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые преступления.

В частности, это убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж и разбой. В списке также сексуальные преступления и нарушения общественной безопасности и конституционного строя.

Закон коснется не только россиян. Те же правила распространяются на граждан из стран, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).



Поправки в ряд законов и нормативных документов вступили в силу в РФ 1 марта

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