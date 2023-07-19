Собянин рассказал, как благоустройство изменило судьбу исторических набережных Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Благодаря благоустройству набережные в центре Москвы стали не только красивыми, но и комфортными, что сделало их более востребованными среди горожан. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Центральные гранитные набережные – визитная карточка Москвы. <...> Но если посмотреть на старые фотографии, мы вряд ли увидим на этих набережных много людей. <...> Благоустройство изменило судьбу исторических набережных", – написал мэр.

Он напомнил, что раньше набережные были труднодоступными, поскольку требовалось перейти дорогу с интенсивным движением, чтобы на них попасть. Кроме того, сами по себе они были и малокомфортными. Теперь же все изменилось, и набережные становятся все более популярными местами для прогулок и отдыха.

Работы по благоустройству прошли, в частности, на Краснопресненской, Котельнической, Овчинниковской и Озерковской набережных, на набережной Тараса Шевченко, а также на Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных. Там расширили тротуары, замостили их плиткой, установили лавочки и провели озеленение.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы, на пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта, появится новое общественное пространство с памятником национальному герою Венесуэлы Симону Боливару. Торжественное открытие объекта запланировано на 19 июля.

