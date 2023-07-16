Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта с апреля, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Бирюкова.

Он уточнил, что специалисты комплекса городского хозяйства заменили дорожно покрытие на 469 объектах улично-дорожной сети, включая на Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской, Пяловской и Таманской улицах, в Лефортовском тоннеле.

По его словам, всего было обновлено больше 13 миллионов "квадратов" асфальта, что более 50% от запланированного объема в размере 23 миллионов квадратных метров.

Бирюков уточнил, что одной из задач является ликвидация колейности, образовавшейся из-за интенсивного движения и перепадов температуры. Это влияет на дорожное движение.

Заммэра рассказал, что работы по обновлению асфальта проводятся более чем на 500 объектах улично-дорожной сети. В это число входят участки на Ленинградском проспекте, Дмитровском шоссе, проспекте Вернадского, улице Академика Анохина и Новочеркасском бульваре.

Он подчеркнул, что ремонт осуществляется с применением современных технологий, используются асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. В общем за сезон предприятия производят более двух миллионов тонн смеси.

Бирюков заявил, что работы осуществляются по утвержденному графику. Ремонт асфальта проводится преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. После укладки асфальтобетонного покрытия в соответствии с технологией наносится разметка.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что синяя дорожная разметка появится на 84 улицах столицы. Новые цвета для дорожной разметки появились в правилах дорожного движения с 1 марта. Синяя прерывистая обозначает зону платной парковки.

В Москве зону платной парковки будут обозначать синей разметкой