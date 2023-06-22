Столичные дороги переразметят для увеличения скорости и безопасности движения

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На столичных дорогах благодаря 85 новым проектам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по переразметке движение станет быстрее и безопаснее. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что на 46 участках дорог добавят новые полосы для роста пропускной способности. На других улицах для увеличения скорости автомобилей поменяют направление движения, а также переразметят три кольцевых перекрестка в Восточном и Южном административных округах. Там нанесут турбокольцевую разметку, которая позволит снизить число случаев ДТП и повысить пропускную способность на 20%.

"Переразметка позволяет быстро и эффективно улучшать условия движения транспорта без изменения размеров дорог. Это помогает сократить время в пути, обеспечить безопасность и сделать поездки комфортнее", – добавил Ликсутов.

До этого заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что порядка 16 километров дорог, включая улично-дорожную сеть и несколько крупных искусственных сооружений, было возведено во время строительства двух участков Московского скоростного диаметра (МСД). Говоря об эстакадах, глава строительного комплекса рассказал о постройке съезда с магистрали Третье транспортное кольцо (ТТК) – Люблинская улица на МСД в сторону МКАД, съезда с МСД на магистраль ТТК – Люблинская улица.

Ранее Сергей Собянин открыл движение по двум участкам южного направления МСД от Шоссейного проезда до станции второго Московского диаметра Курьяново. В данный момент направление готово на 70%, отметил он.

В Москве открыли движение на двух участках МСД