Бочкарев: более 16 км дорог построено на двух участках южного направления МСД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 16 километров дорог, включая улично-дорожную сеть и несколько крупных искусственных сооружений, было возведено во время строительства двух участков Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках работ на двух новых участках Московского скоростного диаметра построено свыше шести километров дороги основного хода и более восьми километров прилегающей улично-дорожной сети, а также возведено четыре эстакады", – отметил он.

Говоря об эстакадах, глава строительного комплекса рассказал о постройке съезда с магистрали Третье транспортное кольцо (ТТК) – Люблинская улица на МСД в сторону МКАД, съезда с МСД на магистраль ТТК – Люблинская улица. Также эстакады были возведены над Батюнинской и над Батайской улицами.

Контролю за проведением строительных работ уделялось особое внимание, так как рядом с дорогами располагается действующая застройка, подчеркнул Бочкарев.

По его словам, в данном месте находилась застройка районов Печатники и Люблино, а также линия электропередач, которую пришлось переустраивать. Сложности также были вызваны высокой интенсивностью движения.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что от улицы Шоссейной до Курьяновского бульвара удалось перестроить более 146 километров кабельных линий и более 3 километров новых сетей провели во время стройки двух участков МСД.

"Для обустройства наружного освещения от Шоссейной до Полбина проведено около восьми километров кабеля, от Полбина до Курьяновского бульвара – 35 километров", – добавил он.

Помимо электричества, на участках велись работы по установке канализации, тепловых сетей и водоснабжения, отметил Кравцов. В ближайшее время будет проведено поэтапное благоустройство прилегающей к участкам территории: выполнят озеленение, установят тротуары, скамейки, вазоны, обустроят велопарки.

Ранее Сергей Собянин открыл движение по двум участкам южного направления МСД от Шоссейного проезда до станции второго Московского диаметра Курьяново. В данный момент направление готово на 70%, отметил он.

Мэр добавил, что во время строительства было возведено 55 искусственных сооружений, среди которых в том числе есть эстакады и тоннели.



В Москве открыли движение на двух участках МСД