Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Синяя дорожная разметка появится на 84 улицах столицы, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новые цвета для дорожной разметки появились в правилах дорожного движения с 1 марта. Синяя прерывистая обозначает зону платной парковки. Она появится в округах:

ЦАО – 54 адреса;

ВАО – 25 адресов;

ЮАО – 2 адреса (Братеевская улица и Даниловский Вал);

СВАО – 2 адреса (улица Добролюбова и Звездный бульвар);

САО – 1 адрес (на Бутырской улице).

Разметка поможет водителям без лишней путаницы найти нужное место для парковки, даже если знак остался позади.

"В этом году мы обозначим платную парковку синим пунктиром для удобства водителей. Такая разметка уже появилась на востоке и в центре столицы по 30 адресам. По задаче Сергея Собянина мы продолжаем улучшать условия дорожного движения в городе", – заявил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на столичных дорогах благодаря 85 новым проектам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по переразметке движение станет быстрее и безопаснее.

Ликсутов отметил, что на 46 участках дорог добавят новые полосы для роста пропускной способности. На других улицах для увеличения скорости автомобилей поменяют направление движения, а также переразметят три кольцевых перекрестка в Восточном и Южном административных округах. Там нанесут турбокольцевую разметку, которая позволит снизить число случаев ДТП и повысить пропускную способность на 20%.

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