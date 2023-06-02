Развязка МКАД – Липецкая улица на юге Москвы готова почти на 70%

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Специалисты приступают к завершающей стадии работ по возведению транспортной развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Депстроя со ссылкой на руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.

Во время пресс-показа Сабуровского моста он заявил, что данная развязка является ключевым элементом транспортной инфраструктуры на юге Москвы. Сейчас она обретает конкретные очертания, отметил он.

"На сегодняшний день готовность объекта составляет 67%. Учитывая темпы, завершить строительные работы должны уже в этом году", – заявил Загрутдинов.

По его словам, на данный момент специалисты проводят выемку грунта под путепроводом основного хода Липецкой улицы для строительства съезда с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра. Помимо этого, они осуществляют бетонирование железобетонного ограждения пролетного строения эстакады № 5.

Вместе с этим стало известно, что специалисты полностью завершили монолитные мероприятия на путепроводах № 2, 3, 4 и 6, а также выполнили бетонирование буро-набивных свай надземного пешеходного перехода через Липецкую улицу.

Глава департамента поделился, что новая конфигурация развязки обеспечит комфортный выезд на федеральную трассу М-4 "Дон". При этом благодаря увеличению пропускной способности примерно на треть проехать этот участок МКАД можно будет быстрее.

Ранее сообщалось, что участок трассы Москва – Дмитров – Дубна на пересечении Дмитровского и Афанасовского шоссе реконструируют. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, протяженность дороги составляет около двух километров.

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