Десять новых автобусных маршрутов открыли в Москве в 2022 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В прошлом году в столице появилось 10 новых автобусных маршрутов. Их создали в восьми округах Москвы, преимущественно в ТиНАО и ЮВАО, сообщает портал мэра и правительства города.

Пути связали жилые кварталы с ближайшими станциями метро, а также улучшили транспортную доступность районов. Сейчас новыми маршрутами пользуются свыше 22 тысяч пассажиров в день.

"Их обслуживают более 50 автобусов, которыми воспользовались уже более 880 тысяч пассажиров. Мы также продлили 26 действующих маршрутов. Благодаря этому количество пассажиров на них выросло с более 76 тысяч до 100 тысяч в сутки", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В общей сложности было создано десять новых маршрутов:

№ 169 – от нового ЖК "Середневский лес" до станции метро "Филатов Луг" по Филимонковскому шоссе;

№ 643 – маршрут помогает пересечь восток и север Москвы, проходит через семь разных районов – Косино-Ухтомский, Ростокино, Свиблово, Отрадное, Западное Дегунино, Ховрино и Головинский;

С949 – от станции Щербинка МЦД-2 до филиала Троицкой больницы;

№ 704 – от станции Перерва МЦД-2 до станции метро "Братиславская";

№ 117к – из Южного Бутова до деревни Расторопово;

№ 800к – маршрут стал связующим звеном между станцией метро "Октябрьское Поле" и городской клинической больницей № 52;

№ 888к – путь открыли из-за закрытия Замоскворецкой линии метро;

С768 и С867 – это два маршрута до рынка "Садовод" из Марьина и Орехово-Борисова Южного;

С613 – от платформы Вешняки Московской железной дороги до 3-го микрорайона Новокосина.

Ранее сообщалось , что в Молжаниновском районе на севере Москвы к финалу подошел первый этап строительства инфраструктуры для запуска нового автобусного маршрута. Путь свяжет деревни Бурцево и Мелькисарово с поликлиникой на улице Синявинская.

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