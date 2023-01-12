Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Грузовик с краном оборвал трамвайные провода на Бауманской улице в Москве.

В пресс-службе столичного Дептранса сообщили о задержках общественного транспорта.

"На Бауманской улице (в районе остановки "Бакунинская улица") по техническим причинам задерживаются трамваи № 4, 37 и 50", – отметили в пресс-службе.

Кроме этого, задерживаются автобусы № 440 в районе улиц Бауманской и Спартаковской. По направлению к станции метро "Авиамоторная" автобусы курсируют по измененному маршруту. Вместо улицы Бауманской осуществляется движение по улице Нижней Красносельской до Спартаковской. Далее автобусы следуют по прежнему маршруту.

В Дептрансе попросили пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что автобус сбил пешехода на юго-западе столицы. Авария произошла около 08:00 на Севастопольском проспекте, в районе дома 30. Водитель транспортного средства наехал на несовершеннолетнего ребенка, его передали медикам для оказания помощи.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!