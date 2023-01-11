Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и еще шестеро получили травмы в ДТП в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Оперативный штаб.

"В 17:50 (по московскому времени) на 157-м километре трассы Р-217 в районе Армавира произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса с "КамАЗом", – сообщили в Оперштабе.

Всех пострадавших госпитализировали, специалисты им оказывают необходимую медпомощь.

Ранее сообщалось, что автобус, перевозивший 14 пассажиров, съехал в кювет на Московской кольцевой автодороге. В результате происшествия два человека получили травмы. Автобус съехал в канаву из-за слишком скользкой дороги.

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