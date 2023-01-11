ДТП произошло на пересечении проспекта Андропова и улицы Маршала Шестопалова

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Андропова и улицы Маршала Шестопалова. Из-за этого были заняты две полосы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – отметили в пресс-службе.

В Дептрансе сообщили, что движение транспорта осуществлялось по полосе КМ. Водителям рекомендовали объезжать участок аварии.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии погиб один человек. Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу водителя грузового автомобиля с полуприцепом.

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