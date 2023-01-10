Мужчина рассказал, как сотрудники СК довезли его жену до роддома после ДТП

10 января женщина родила после ДТП на Волгоградском проспекте в Москве. По словам отца ребенка, его супруга успела добраться до роддома только с помощью случайно оказавшихся рядом сотрудников СК РФ. Подробнее – в материале Москвы 24.



"Остановил ребят из СК"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием двух автомобилей произошла рано утром во вторник, 10 января. За рулем одной из машин был Алексей, который вез беременную жену в роддом.

Когда у женщины отошли воды, мужчина запаниковал и не заметил, как вылетел на красный свет на Волгоградском проспекте. Nissan семейной пары столкнулся с другим автомобилем, обе машины получили сильные повреждения. Уточняется, что никто из находившихся внутри серьезно не пострадал.

"Роды начались стремительные", – рассказал Пятому каналу один из очевидцев.

Алексей сразу побежал звать на помощь других водителей. Именно в тот момент мимо ехала машина СК РФ.



Алексей отец новорожденного Я остановил ребят из Следственного комитета. Дай бог им здоровья, они отвезли в роддом. Через полчаса она родила мальчика.

По словам Алексея, если бы не авария и помощь сотрудников СК, могла бы произойти другая непростая ситуация. Мужчина боялся, что в плотном потоке машин мог не успеть довести супругу до больницы и ему пришлось бы самому принимать роды.

Сейчас с его женой и сыном все хорошо, они под контролем врачей. В семье Алексея это второй ребенок, у них уже есть дочь.

До роддома в патрульной машине

Это далеко не первый случай, когда сотрудники правоохранительных органов и общественного транспорта помогают будущим мамам вовремя добраться до врачей или даже лично принимают роды. В августе 2022 года мужчина подбежал к машине ГИБДД прямо на трассе в Подмосковье: он рассказал инспекторам, что его супруга начала рожать в машине.

Женщину пересадили в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки, сирену и привезли в Одинцовский роддом: уже через два часа на свет появился мальчик. Тогда те самые лейтенанты приехали на выписку и подарили молодым родителям цветы и автолюльку.

Осенью того же года сотрудники полиции также помогли беременной быстро добраться до роддома в Московской области. Тогда у женщины начались роды прямо в салоне такси. Испуганный водитель обратился за помощью к полицейским, которых увидел на дороге по пути в больницу. Включив сигналы, сотрудники смогли вовремя передать будущую маму в руки врачам: через несколько часов на свет появилась девочка.

Кроме того, в 2022-м роды пришлось принимать дежурной по станции метро "Марксистская" Нине Аюковой: у пассажирки внезапно начались схватки в вагоне поезда.

Вместе с коллегами Аюкова вызвала скорую помощь и предупредила полицейских. "Благодаря сотрудникам метро и их профессионализму с девочкой и ее мамой все хорошо", – сообщали в столичном департаменте транспорта. С рождением девочки семью тогда поздравил заммэра Максим Ликсутов.