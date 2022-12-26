Москва имеет самый высокий рост ожидаемой продолжительности жизни в РФ – Ракова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За девять месяцев 2022 года Москва показала самые высокие темпы прироста ожидаемой продолжительности жизни из всех регионов РФ, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Конечно, пандемия не прошла даром, она внесла свои коррективы, и ожидаемая продолжительность жизни сегодня составляет около 77 лет", – сказала она в интервью РИА Новости.

В настоящее время по данному показателю Москва занимает третье место после Дагестана и Ингушетии, которые традиционно относятся к регионам – долгожителям, указала заммэра.

По ее словам, сейчас в столице живут более 750 человек старше 100 лет, а самому возрастному москвичу – 107 лет. Ракова добавила, что в Москве живут 3 миллиона пенсионеров.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала Москве 24, что продолжительность и качество жизни помогут увеличить регулярная физическая активность, ежегодные обследования, бережное отношение к зрению и минимальное количество быстрых углеводов.



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