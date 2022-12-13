Врач назвала основные секреты долголетия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Регулярная физическая активность, ежегодные обследования, бережное отношение к зрению и минимальное количество быстрых углеводов помогут увеличить продолжительность и качество жизни. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Эксперт рекомендует давать себе умеренные кардионагрузки. "В основном это ходьба, бег. Также нужно почаще дышать свежим воздухом, а не только передвигаться на машинах", – отметила Маршинцева.

Для более долгой жизни эксперт советует не злоупотреблять быстрыми углеводами: они повышают сахар в крови, что может привести к диабету. Если заболевание уже развилось, следует постоянно следить за уровнем глюкозы, отметила специалист.

По словам Маршинцевой, также не стоит перед сном давать нагрузку на глаза.





Юлия Маршинцева врач-кардиолог Это необходимо, чтобы зрение в старости было более-менее хорошим. Постарайтесь не засыпать с телефоном – хотя бы за час до сна убирайте все гаджеты.

Кроме того, после 40 лет желательно раз в год проходить чекап организма. "Нужно сдавать основные анализы. Если что-то начало немного барахлить, надо с этим разобраться", – заключила эксперт.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал ежегодно проверять уровень холестерина и сахара в крови. Кроме того, он рекомендовал мужчинам проводить исследование на простатический специфический антиген.



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