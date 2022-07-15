Врач рассказал, какие анализы необходимо сдавать каждый год

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал ежегодно сдавать анализы на определение уровня холестерина и сахара в крови. Кроме того, он рекомендовал мужчинам проводить исследование на простатический специфический антиген.

Специалист отметил, что, как правило, анализы назначаются тем, кто имеет хронические заболевания или находится в группе риска.

"Например, лишний вес, повышенное давление, какие-то медицинские проблемы. Тут уже индивидуально начинает доктор сам говорить, какие анализы именно сдать", – говорит эксперт.



Алексей Хухрев врач-терапевт Нет такого набора, что надо это обязательно сдавать каждый год, за исключением холестерина высокой и низкой плотности после 40 лет, исследования на простатический специфический антиген (для мужчин после 50 лет) и сахар в крови. Дальше все очень-очень индивидуально.

"Вообще есть смысл в индивидуальной диспансеризации, когда человек приходит к врачу, обсуждает свои проблемы и на основании этого разговора специалист создает себе какую-то концепцию в голове. В рамках нее назначает необходимые анализы", – объяснил Хухрев.

Терапевт отмечает, что если человек молодой, не имеет жалоб и хронических заболеваний, то нет необходимости в ежегодного прохождения исследований.

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