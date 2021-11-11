Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21:24

Врачи назвали симптом диабета, заметный на коже рук и ног

общество

Фото: depositphotos/imagepointfr

Врач общей практики Сайед Надир Фаррух и дерматолог Пию Парт Наик заявили, что признаками диабета могут быть пятна на коже. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Медики выяснили, что у людей, страдающих диабетом, параллельно развивается диабетическая дерматопатия, которая представляет из себя новообразования в виде коричневых пятен на коже рук и ног. В связи с этим они призвали внимательно следить за состоянием кожного покрова.

При этом специалисты отметили, что отдельно лечить дерматопатию не следует: при контроле уровня глюкозы недуг постепенно проходит самостоятельно.

Ранее эндокринолог призвала россиян раз в год сдавать кровь на гликированный гемоглобин, чтобы предотвратить развитие диабета. По ее словам, скрытая стадия болезни может длиться 10–15 лет, однако затем полностью развиться всего за несколько месяцев.

"Доктор 24": сахарозаменители

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать