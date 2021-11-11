Врачи назвали симптом диабета, заметный на коже рук и ног

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Врач общей практики Сайед Надир Фаррух и дерматолог Пию Парт Наик заявили, что признаками диабета могут быть пятна на коже. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Медики выяснили, что у людей, страдающих диабетом, параллельно развивается диабетическая дерматопатия, которая представляет из себя новообразования в виде коричневых пятен на коже рук и ног. В связи с этим они призвали внимательно следить за состоянием кожного покрова.

При этом специалисты отметили, что отдельно лечить дерматопатию не следует: при контроле уровня глюкозы недуг постепенно проходит самостоятельно.

Ранее эндокринолог призвала россиян раз в год сдавать кровь на гликированный гемоглобин, чтобы предотвратить развитие диабета. По ее словам, скрытая стадия болезни может длиться 10–15 лет, однако затем полностью развиться всего за несколько месяцев.

