Эндокринолог рассказала, как предотвратить развитие диабета

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Чтобы предотвратить развитие диабета, необходимо раз в год сдавать кровь на гликированный гемоглобин. Норма составляет до 6,0%, предиабет – 6,0–6,4%, сахарный диабет – 6,5% и выше. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач-эндокринолог Марина Шестакова рассказала, что предиабет – скрытая стадия болезни, при которой сахар в крови немного выше нормы. Данная стадия может длиться 10–15 лет, но в какой-то момент может настать настоящий диабет за несколько месяцев.

Зачастую причина такого скорого развития заболевания кроется в различных инфекциях, например COVID-19. У некоторых людей после выздоровления сахар приходит в норму, однако через год диабет все равно настигает.

Официально в России живет 5 миллионов человек с диагнозом "сахарный диабет второго типа". Однако специалисты уверены, что на самом деле данная цифра как минимум в два раза выше.

"Только за два последних десятилетия число пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в стране выросло более чем в два раза. При этом половина больных младше 60 лет. Хуже ситуация с заболеваемостью сегодня обстоит в Цент­ральной и Южной России, а также в Западном регионе. Сибирь и Дальний Восток пока держится, да и статистика по распространению ожирения среди сибиряков куда лучше, чем в целом по стране", – отметила Шестакова.

Врач предупредила, что сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания связаны между собой. В кардиологическом отделении больницы 40% пациентов страдают сахарным диабетом или предиабетом, а в эндокринологическом 70% больных имеют сердечно-сосудистые патологии.

Шестакова напомнила, что диабет является причиной тяжелого течения коронавируса или летального исхода при заражении.

"Если общая летальность при коронавирусе – около 2,5%, то у людей с 1‑м типом диабета она составляет 7%, а при диабете 2‑го типа – 14%. Факторами, повышающими риск высокой летальности от ковида при сахарном диабете, являются мужской пол, возраст, длительность заболевания, ожирение и некомпенсированный диабет", – заключила Шестакова.

Ранее врач Василий Купрейчик, работающий в больнице № 40 в Коммунарке, составил портрет типичного пациента с коронавирусом. По его словам, госпитализированный пациент (пол не важен) – это обычно человек старше 50 лет с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего – ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее.

