Названы самые безопасные для здоровья сладости

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Натуральные сладости, например пастилу и мармелад без сахара, можно смело включать в рацион, поскольку они считаются самыми безопасными для здоровья. Об этом рассказала диетолог Юлия Половинская.

Она отметила, что организму также необходима глюкоза, которая в достаточном количестве содержится в ягодах, фруктах и сухофруктах. Кроме того, специалист напомнила, что вредным для здоровья является рафинированный сахар, который содержится практически во всех магазинных сладостях.

"Сахар – непризнанный наркотик, вызывающий привыкание. Он повышает уровень инсулина в крови, в результате организм откладывает жировые запасы. Все больше людей страдают от ожирения <...> и сахарного диабета", – приводит слова диетолога РИА Новости.

Ранее врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский оценил включение сладостей в детский рацион. По его словам, употребление таких продуктов можно сделать менее опасным, если после еды помочь ребенку потратить полученную энергию.

Специалист признал сладкое как доступный способ получить удовольствие, однако предложил родителям иначе развлекать детей – гулять с ними или организовывать иной совместный досуг.