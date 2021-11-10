Названы самые безопасные для здоровья сладости

Фото: depositphotos/manams
Натуральные сладости, например пастилу и мармелад без сахара, можно смело включать в рацион, поскольку они считаются самыми безопасными для здоровья. Об этом рассказала диетолог Юлия Половинская.
Она отметила, что организму также необходима глюкоза, которая в достаточном количестве содержится в ягодах, фруктах и сухофруктах. Кроме того, специалист напомнила, что вредным для здоровья является рафинированный сахар, который содержится практически во всех магазинных сладостях.
"Сахар – непризнанный наркотик, вызывающий привыкание. Он повышает уровень инсулина в крови, в результате организм откладывает жировые запасы. Все больше людей страдают от ожирения <...> и сахарного диабета", – приводит слова диетолога РИА Новости.
Ранее врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский оценил включение сладостей в детский рацион. По его словам, употребление таких продуктов можно сделать менее опасным, если после еды помочь ребенку потратить полученную энергию.
Специалист признал сладкое как доступный способ получить удовольствие, однако предложил родителям иначе развлекать детей – гулять с ними или организовывать иной совместный досуг.
"Городской стандарт": фруктовая пастила
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: