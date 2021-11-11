Врач назвала холодные руки симптомом опасных заболеваний

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Холодные руки могут быть симптомом гипотиреоза, анемии и синдрома Рейно, при котором на холоде пальцы синеют, а в теплом помещении становятся красными, рассказала врач-кардиолог Дарья Сергеева газете "Известия".
По ее словам, обычно это заболевание не требует лечения, но может быть симптомом системной красной волчанки или системной склеродермии, поэтому при появлении подобных признаков нужно обратиться к специалисту.
Сергеева также отметила, что причиной холодных пальцев может быть сахарный диабет, сердечная недостаточность и курение.
Если руки не согреваются даже в теплом помещении, нужно обратиться к специалисту, добавила кардиолог.
Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как в осенний период можно улучшить свое состояние.
По словам специалиста, следует тренировать сосуды и принимать контрастный душ. Она подчеркнула, что жители больших городов часто сталкиваются со стрессом, который также может оказать влияние на самочувствие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: