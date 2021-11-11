Врач назвала холодные руки симптомом опасных заболеваний

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Холодные руки могут быть симптомом гипотиреоза, анемии и синдрома Рейно, при котором на холоде пальцы синеют, а в теплом помещении становятся красными, рассказала врач-кардиолог Дарья Сергеева газете "Известия".

По ее словам, обычно это заболевание не требует лечения, но может быть симптомом системной красной волчанки или системной склеродермии, поэтому при появлении подобных признаков нужно обратиться к специалисту.

Сергеева также отметила, что причиной холодных пальцев может быть сахарный диабет, сердечная недостаточность и курение.

Если руки не согреваются даже в теплом помещении, нужно обратиться к специалисту, добавила кардиолог.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как в осенний период можно улучшить свое состояние.

По словам специалиста, следует тренировать сосуды и принимать контрастный душ. Она подчеркнула, что жители больших городов часто сталкиваются со стрессом, который также может оказать влияние на самочувствие.

