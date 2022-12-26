В мэрии Москвы назвали число проживающих в столице людей старше 100 лет

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В Москве живут более 750 человек старше 100 лет, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Все больше людей, которым за 80 лет <...>, и самому возрастному москвичу 107 лет", – сказала она в интервью РИА Новости.

Ракова добавила, что в настоящее время в Москве живут 3 миллиона пенсионеров.

В сентябре заммэра столицы по вопросам социального развития сообщала, что средняя продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет. Каждый четвертый житель столицы – человек пенсионного возраста. Из трех миллионов пенсионеров, отмечала она, около 500 тысяч – горожане старше 80 лет.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала Москве 24 о главных секретах долголетия. По ее словам, продолжительность и качество жизни помогут увеличить регулярная физическая активность, ежегодные обследования, бережное отношение к зрению и минимальное количество быстрых углеводов.



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