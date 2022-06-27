Назван возраст самого пожилого жителя Москвы

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Стал известен возраст самого пожилого жителя столицы – 107 лет. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В ведомстве отметили, что на учете в органах соцзащиты состоит:

более 389,9 тысячи человек старше 80 лет;

55,6 тысячи человек старше 90 лет;

684 человека старше 100 лет.

Кроме того, в департаменте отметили, что среди москвичей старше 89 лет 109,6 тысячи человек – мужчины, а 336,6 тысячи – женщины.

Ранее старейшая в мире женщина, 118-летняя французская монахиня Люсиль Рандон, заявила, что причиной ее долголетия является употребление вина и шоколада.

Ее соседка в доме престарелых подтвердила, что Рандон каждый день пьет по бокалу вина.

Кроме того, долгожительница рассказала, что всю жизнь занималась оказанием помощи людям. По ее словам, работа не убивала, а поддерживала. Женщина продолжала работать вплоть до 108 лет.