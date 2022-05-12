Внучка 96-летней итальянки раскрыла меню своей бабушки

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Внучка 96-летней итальянки Паскуалины раскрыла меню своей бабушки, с помощью которого она сохраняет здоровье, сообщает Eat This, Not That! (ETNT).
Выяснилось, что долгожительница регулярно ест бобы люпина – семена желтых бобовых растений рода Lupinus. Их польза объясняется тем, что они богаты клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
На десерт Паскуалина ест желе без сахара. Желе состоит в основном из желатина, который содержит много белка. Также итальянка любит салат с тунцом, богатый омега-3. Эти кислоты принимают активное участие в обмене веществ, служат для профилактики атеросклероза, заболеваний сердца, сосудов, астмы, а также улучшают работу мозга и помогают сохранить здоровье и молодость кожи.
Поскольку Паскуалина родилась и выросла в Италии, неотъемлемой частью ее рациона является паста. Этот продукт содержит углеводы, клетчатку и витамины группы B. Кроме того, по словам внучки Паскуалины, в это блюдо можно добавить все что угодно.
"Бабушка не отказывается от углеводов, и мы это поддерживаем! Наряду с макаронами она также нередко ест ржаной хлеб", – сказала девушка.
Также ее бабушка употребляет клюквенный сок, полезный для желудка и мочевыделительной системы, и сэндвич с беконом и яйцом.
Ранее стало известно, что долгожители каждый день добавляют в свой рацион много фруктов и овощей собственного производства. Так, жители японской Окинавы едят кабочу, в которой содержатся витамины, железо и клетчатка, а в Греции люди предпочитают мускатную тыкву.
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