Внучка 96-летней итальянки раскрыла меню своей бабушки

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Внучка 96-летней итальянки Паскуалины раскрыла меню своей бабушки, с помощью которого она сохраняет здоровье, сообщает Eat This, Not That! (ETNT).

Выяснилось, что долгожительница регулярно ест бобы люпина – семена желтых бобовых растений рода Lupinus. Их польза объясняется тем, что они богаты клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

На десерт Паскуалина ест желе без сахара. Желе состоит в основном из желатина, который содержит много белка. Также итальянка любит салат с тунцом, богатый омега-3. Эти кислоты принимают активное участие в обмене веществ, служат для профилактики атеросклероза, заболеваний сердца, сосудов, астмы, а также улучшают работу мозга и помогают сохранить здоровье и молодость кожи.

Поскольку Паскуалина родилась и выросла в Италии, неотъемлемой частью ее рациона является паста. Этот продукт содержит углеводы, клетчатку и витамины группы B. Кроме того, по словам внучки Паскуалины, в это блюдо можно добавить все что угодно.

"Бабушка не отказывается от углеводов, и мы это поддерживаем! Наряду с макаронами она также нередко ест ржаной хлеб", – сказала девушка.

Также ее бабушка употребляет клюквенный сок, полезный для желудка и мочевыделительной системы, и сэндвич с беконом и яйцом.

Ранее стало известно, что долгожители каждый день добавляют в свой рацион много фруктов и овощей собственного производства. Так, жители японской Окинавы едят кабочу, в которой содержатся витамины, железо и клетчатка, а в Греции люди предпочитают мускатную тыкву.