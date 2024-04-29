Заммэра Москвы Бирюков предупредил о мошенниках под видом коммунальщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мошенники могут представляться сотрудниками коммунальных служб в период праздников. Заммэра столицы Петр Бирюков напомнил москвичам, что городские службы не проводят поквартирные обходы в выходные дни.

"Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения – выезды осуществляются только по заявкам граждан в экстренных случаях, время приезда в обязательном порядке согласовывается", – объяснил он.

Бирюков еще раз подчеркнул, что коммунальные службы всегда предупреждают о плановых проверках, размещая соответствующие объявления на подъездах. Горожане всегда могут уточнить информацию о выезде бригады по номерам, размещенным на сайте мэра и правительства Москвы.

Внезапные проверки – это всегда мошеннические действия, и о них нужно сообщать правоохранителям, резюмировал заммэра.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила, что мошенники в преддверии Дня Победы создали сайты, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты. Их сумма варьируется от 50 до 300 тысяч рублей. При этом для их получения пенсионеры должны оплатить комиссию и ввести данные своих банковских карт.

Она отметила, что злоумышленники торопят своих жертв, чтобы усыпить их бдительность. Например, на сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства.

