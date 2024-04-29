Заммэра Москвы Бирюков предупредил о мошенниках под видом коммунальщиков

29 апреля, 15:18Город
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мошенники могут представляться сотрудниками коммунальных служб в период праздников. Заммэра столицы Петр Бирюков напомнил москвичам, что городские службы не проводят поквартирные обходы в выходные дни.
"Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения – выезды осуществляются только по заявкам граждан в экстренных случаях, время приезда в обязательном порядке согласовывается", – объяснил он.
Бирюков еще раз подчеркнул, что коммунальные службы всегда предупреждают о плановых проверках, размещая соответствующие объявления на подъездах. Горожане всегда могут уточнить информацию о выезде бригады по номерам, размещенным на сайте мэра и правительства Москвы.
Внезапные проверки – это всегда мошеннические действия, и о них нужно сообщать правоохранителям, резюмировал заммэра.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила, что мошенники в преддверии Дня Победы создали сайты, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты. Их сумма варьируется от 50 до 300 тысяч рублей. При этом для их получения пенсионеры должны оплатить комиссию и ввести данные своих банковских карт.
Она отметила, что злоумышленники торопят своих жертв, чтобы усыпить их бдительность. Например, на сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства.
Мошенники начали создавать поддельные сайты с билетами накануне майских праздников