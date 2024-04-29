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29 апреля, 13:53

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BFMTV: полиция Парижа взяла под стражу актера Депардье по делу о домогательствах

Депардье заключили под стражу по делу о домогательствах

Фото: ТАСС/Somer/ABACA

Парижская полиция взяла под стражу французского актера Жерара Депардье, передает телеканал BFMTV.

Ранее его вызвали на допрос по поводу обвинений в сексуальных домогательствах со стороны двух женщин, работавших с ним на съемках, пишет СМИ. Журналисты указывали, что обвинения могут быть связаны с инцидентами во время съемок фильмов "Маг и сиамцы" в 2014 году и "Зеленые ставни" Жана Беккера в 2021 году.

При этом сам Депардье отрицает свою вину. Кроме того, продолжается расследование и по другим подобным случаям.

В целом в сексуальных домогательствах актера обвинили 13 женщин. Все оня связаны с фильмами, над которыми он работал с 2004 по 2022 год.

Актрисы обвинили Депардье в сексуальных домогательствах

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