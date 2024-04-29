Собянин: больше 40 театров отремонтировали и реконструировали в Москве за последние 10 лет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице активно реставрируют и реконструируют театры. За 10 лет отремонтировали больше 40 зданий, уточнил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, в настоящее время работы ведутся в "Хоре солистов" и Центре театра и кино.

"В здании на Поварской оборудуют большую сцену со зрительным залом почти на 600 мест, малую сцену, ресторан и кинозал. Мастера возрождают исторические детали уникального здания, в том числе выход на улицу по западному фасаду", – говорится в его публикации.

Собянин рассказал, что центр будет готов принять зрителей уже в этом году.

До этого работы прошли на базе Театра Эстрады, театров "Практика" и "Шалом", а также в здании драмтеатра имени А.С. Пушкина.

Помещения оснастили мультимедийными экранами, современными проекторами, а также в них оборудовали студии звукозаписи, резюмировал мэр.

В Москве с 2011 года отреставрировали более двух тысяч объектов культурного наследия. За это время доля таких объектов в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась с 61 до 96,4%.

В прошлом году в Большом Козловском переулке завершились работы в особняке Рутковских, построенном в XIX веке. На Тверском бульваре отреставрировали дом, известный по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

