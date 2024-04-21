Собянин объявил о начале нового этапа реконструкции и реставрации здания МИД

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве начинается новый этап реконструкции и реставрации здания министерства иностранных дел (МИД) РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Здание является одной из семи сталинских высоток, построенных в столице в середине ХХ века. Оно признано объектом культурного наследия.

"Специалисты расчистят фасады центральной части здания и двух 16-этажных пристроек, приведут в порядок кровлю, заменят облицовку цоколя и восстановят исторический облик окон и дверей", – информировал мэр.

Отдельно будут организованы реконструкция и реставрация правой 16-этажной пристройки и ее интерьеров.

В 2000-х специалисты привели в порядок левое крыло здания. С 2015 по 2017 годы отреставрировали шпиль и декоративные архитектурные элементы отделки фасадов центральной части здания. В 2019 году завершилась комплексная реконструкция правового крыла.

Завершить предстоящие работы планируется к концу 2030 года, заключил Собянин.

Ранее стало известно, что реставраторы вернут исторический облик особняку на Покровке. Суд признал незаконной реконструкцию исторического здания в Басманном районе, в результате которой появились дополнительные помещения площадью 634,9 квадратного метра. По решению суда самовольные постройки демонтируют, а зданию вернут первоначальный вид.

