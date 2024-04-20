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20 апреля, 10:19

Город

Усадьбу Еремеевых на Пятницкой улице отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве планируют капитально отремонтировать усадьбу Еремеевых. Работы пройдут в здании по адресу Пятницкая улица, дом 6/1, строение 1, уточнил глава столичного комитета по ценовой политике в строительстве Иван Щербаков.

"Двухэтажное жилое здание, состоящее из четырех подъездов, является объектом культурного наследия федерального значения. Проектными решениями предусмотрен комплекс внутренних и наружных ремонтных работ", – отметил он.

Рабочие отремонтируют полы, потолки и стены, приведут в порядок кровлю, входную группу с крыльцом, а также цокольный этаж. На фасаде здания будут восстановлены карниз и его декоративные элементы.

Изначально этой территорией владел князь Андрей Иванович Дашков. В конце XVII – начале XVIII века он возвел здесь палаты. В 1842 году их заменили каменные лавки. Второй этаж появился только через 40 лет. Последним дореволюционным владельцем здания был Саввино-Сторожевский монастырь.

Ранее Мосгорнаследие согласовало проект работ по сохранению памятника архитектуры второй половины 19 века – Швейцарского домика в усадьбе Кусково.

Двухэтажное шале, выстроенное о проекту главного архитектора Петергофа Николая Бенуа в 1870 году для графа Сергея Шереметева, уже начали готовить к реставрации.

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