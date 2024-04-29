Собянин: инфраструктура для 6 автобусных маршрутов будет создана в ТиНАО в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Инфраструктура для 6 автобусных маршрутов появится в ТиНАО в этом году, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"В поселениях Десеновском, Внуковском, Щаповском и Новофедоровском, а также в городском округе Щербинка расширят проезжую часть, обновят асфальт и разметку, появятся современные остановочные павильоны", – говорится в его публикации.

Градоначальник обратил внимание, что в Щербинке проложат маршруты к соцобъектам и МЦД.

Также планируется обновить пешеходные зоны, оборудовать наземные переходы, контрастное освещение для безопасности москвичей и фонари с теплым белым светом и функцией энергосбережения. На некоторых территориях пройдут работы по озеленению.

Ранее сообщалось, что на станции "Народное Ополчение" строящейся Рублево-Архангельской линии метро специалисты закончили устройство монолитных конструкций платформы и подземного южного вестибюля. Для выполнения работ строители использовали около 20 тысяч кубометров бетона.

Станцию расположили на пересечении улицы Демьяна Бедного с проспектом Маршала Жукова. В ее состав также войдут два подземных вестибюля.

