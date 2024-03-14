Новая станция МЦД-3 Митьково откроется в Москве летом

Фото: stroi.mos.ru

Новая станция третьего Московского центрального диаметра Митьково заработает летом. Ее строят на границе районов Сокольники и Красносельского недалеко от Русаковской улицы, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Станция будет включать в себя островную платформу с навесом на всю длину, который обеспечит защиту от осадков.

"Выходы на нее будут обеспечиваться через подземный переход и вестибюль. Для удобства маломобильных граждан станцию оборудуют лифтами и эскалаторами", – говорится в сообщении.

Общая площадь станции составит около 4,5 тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день специалисты завершили возведение платформы, где проводится установка навигации и прокладка электрокоммуникаций. В подземном переходе ведутся отделочные работы. В наземной части вестибюля специалисты занимаются остеклением фасадов.

Ранее Сергей Собянин открыл южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово МЦД-1. Он стал 50-м подобным объектом транспортной инфраструктуры города. Мэр выразил надежду, что это улучшит транспортную доступность четырех столичных районов. Градоначальник напомнил, что в сентябре 2023 года станцию МЦД-1 перенесли ближе к новой станции метро "Лианозово" салатовой ветки метро, а также связали их переходом. Теперь пассажиры могут пересесть с одного транспорта на другой за 2–3 минуты, не выходя на улицу.



Собянин заявил, что городской вокзал Митьково станет 39 станцией МЦД-3