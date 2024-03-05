Собянин рассказал о завершении строительства городского вокзала Лианозово МЦД-1

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово МЦД-1. Он стал 50-м подобным объектом транспортной инфраструктуры города. Мэр выразил надежду, что это улучшит транспортную доступность четырех столичных районов.

Градоначальник напомнил, что в сентябре 2023 года станцию МЦД-1 перенесли ближе к новой станции метро "Лианозово" салатовой ветки метро, а также связали их переходом. Теперь пассажиры могут пересесть с одного транспорта на другой за 2–3 минуты, не выходя на улицу, рассказал Собянин.

Замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони добавил, что строительство вокзала началось в 2021 году без остановки движения. В результате объект соответствует всем современным требованиям: безбарьерная среда, хорошее освещение, санитарно-бытовые условия, объяснил он.

"Каждая городская электричка – это совершенно новая услуга, комфортная среда и это то, что нам еще впереди предстоит делать", – отметил Тони.

В марте текущего года в рамках второго этапа завершилось строительство южного подземного вестибюля, благодаря которому время пересадки между МЦД-1 и наземным общественным транспортом сократилось в четыре раза.

Каждый день городским вокзалом Лианозово МЦД-1 пользуются девять тысяч человек. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток увеличится на 67% и превысит 15 тысяч человек в сутки. При этом пассажиропоток всего транспортного узла вырастет в 1,5 раза – с 30 до 44 тысяч пассажиров в сутки.

Ранее сообщалось, что в Марфине продолжается строительство крупного городского вокзала Петровско-Разумовская, который соединит строящуюся станцию МЦД-1, платформу МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта. Отмечается, что там уже закончили реконструировать путепроводы через ж/д пути. В данный момент строится пассажирская платформа и наземный вестибюль для станции МЦД-1.

Собянин заявил, что городской вокзал Митьково станет 39 станцией МЦД-3