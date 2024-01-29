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Новости

29 января, 10:45

Город

"Мой район. Новости": городской вокзал Петровско-Разумовская объединит D1, D3 и метро

"Мой район. Новости": городской вокзал Петровско-Разумовская объединит D1, D3 и метро

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В Марфине возводят крупный городской вокзал Петровско-Разумовская. Он соединит строящуюся станцию МЦД-1, платформу МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта.

На будущем вокзале уже завершили реконструкцию путепроводов через железнодорожные пути. В данный момент строится пассажирская платформа и наземный вестибюль для станции МЦД-1. Открытие вокзала существенно улучшит транспортную доступность районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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