"Мой район. Новости": городской вокзал Петровско-Разумовская объединит D1, D3 и метро

В Марфине возводят крупный городской вокзал Петровско-Разумовская. Он соединит строящуюся станцию МЦД-1, платформу МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта.

На будущем вокзале уже завершили реконструкцию путепроводов через железнодорожные пути. В данный момент строится пассажирская платформа и наземный вестибюль для станции МЦД-1. Открытие вокзала существенно улучшит транспортную доступность районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино.

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