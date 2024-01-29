29 января, 10:45Город
"Мой район. Новости": городской вокзал Петровско-Разумовская объединит D1, D3 и метро
В Марфине возводят крупный городской вокзал Петровско-Разумовская. Он соединит строящуюся станцию МЦД-1, платформу МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта.
На будущем вокзале уже завершили реконструкцию путепроводов через железнодорожные пути. В данный момент строится пассажирская платформа и наземный вестибюль для станции МЦД-1. Открытие вокзала существенно улучшит транспортную доступность районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости