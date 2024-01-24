Искусственный интеллект упростит диагностику заболеваний в столичных лабораториях

В городских лабораториях начали внедрять искусственный интеллект. Нейросеть занимается диагностикой доброкачественных и злокачественных опухолей и помогает специалистам уделять больше времени самым сложным случаям.

По словам заведующей цитологической лабораторией Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы Анны Гречковой, нейросеть уже научили распознавать здоровые клетки. Следующим этапом станет ее обучение обнаружению патологических процессов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.