Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 07:15

Технологии

Искусственный интеллект упростит диагностику заболеваний в столичных лабораториях

Искусственный интеллект упростит диагностику заболеваний в столичных лабораториях

"Мой район. Новости": технологии ИИ начали использовать в лабораторной службе Москвы

"Доктор 24": клинический психолог рассказал, как распознать депрессию

Новости часа: более 86,5 тыс семей создали в Москве в 2023 году – Собянин

В лабораторной службе Москвы начнут использовать ИИ для диагностики изменений в клетках

Все крупные больницы города перейдут на московский стандарт экстренной помощи в 2024 году

"Интервью": Сергей Петриков – о флагманском центре Института скорой помощи Склифосовского

Новости часа: ЦОДД порекомендовал в снегопад использовать городской транспорт

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал о работе флагманского центра

Новости часа: 855 семей переезжают в ЖК на Открытом шоссе по программе реновации

В городских лабораториях начали внедрять искусственный интеллект. Нейросеть занимается диагностикой доброкачественных и злокачественных опухолей и помогает специалистам уделять больше времени самым сложным случаям.

По словам заведующей цитологической лабораторией Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы Анны Гречковой, нейросеть уже научили распознавать здоровые клетки. Следующим этапом станет ее обучение обнаружению патологических процессов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинатехнологиивидеоМаксим ШаманинАлександра БрильДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика