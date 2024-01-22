Врачи флагмана ГКБ имени Вересаева спасли более 50 тыс человек за 2023 год

Врачи первого флагманского центра столицы за 2023 год спасли более 50 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Флагманский центр ГКБ имени Вересаева – это уникальный, продуманный с нуля в каждой детали медицинский центр. Он работает по новому стандарту оказания экстренной помощи. В основе этого стандарта – современные алгоритмы, скорость, качество, профессионализм, передовое оснащение и забота о каждом пациенте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.