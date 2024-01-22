22 января, 13:30Город
Врачи флагмана ГКБ имени Вересаева спасли более 50 тыс человек за 2023 год
Врачи первого флагманского центра столицы за 2023 год спасли более 50 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Флагманский центр ГКБ имени Вересаева – это уникальный, продуманный с нуля в каждой детали медицинский центр. Он работает по новому стандарту оказания экстренной помощи. В основе этого стандарта – современные алгоритмы, скорость, качество, профессионализм, передовое оснащение и забота о каждом пациенте.
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