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Новости

22 января, 13:30

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Врачи флагмана ГКБ имени Вересаева спасли более 50 тыс человек за 2023 год

Врачи флагмана ГКБ имени Вересаева спасли более 50 тыс человек за 2023 год

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Врачи первого флагманского центра столицы за 2023 год спасли более 50 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Флагманский центр ГКБ имени Вересаева – это уникальный, продуманный с нуля в каждой детали медицинский центр. Он работает по новому стандарту оказания экстренной помощи. В основе этого стандарта – современные алгоритмы, скорость, качество, профессионализм, передовое оснащение и забота о каждом пациенте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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